Bologna, Mihajlovic: “Vittoria meritata, ma all’inizio non ero affatto contento”

Il Bologna torna alla vittoria in grande stile: travolta la Sampdoria per 3-1 con una prestazione collettiva di alto livello. I rossoblu iniziano a intravedere anche la salvezza, ormai non più distante.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Il tecnico Sinisa Mihajlovic analizza la prova della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nella ripresa non c’è stata partita, abbiamo fatto tre gol ed altre occasioni. E’ una vittoria meritata. All’inizio mi sono arrabbiato perché nonostante il risultato eravamo troppi lenti e avevamo poco coraggio. Poi però non c’è stata partita. Non mi piace parlare dei singoli, abbiamo vinto perché abbiamo fatto tutti bene. Vinciamo e perdiamo insieme, naturalmente è che qualcuno giochi meglio ma l’importante è che tutti danno il massimo anche chi subentra. La cosa più difficile da allenare è la testa, tutto parte da lì. Possiamo vincere contro tutti, quando abbiamo un atteggiamento mentale sbagliato possiamo perdere contro tutti. Il primo tempo non era da fare oggi, a Napoli abbiamo fatto bene nonostante la sconfitta. Dobbiamo metterci costanza e perseveranza in quello che facciamo”.