Bologna, Mihajlovic: “Vogliamo la seconda vittoria consecutiva. Il Crotone? Non va sottovalutato”

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vuole proseguire il proprio percorso verso la salvezza, domani l’avversario di turno sarà il Crotone di Cosmi che si gioca le ultime chance per evitare la retrocessione: “Abbiamo bisogno di continuità – afferma Mihajlovic nella conferenza di vigilia -. Non serve fare un passo in avanti e due indietro. Noi quest’anno non abbiamo mai vinto due partite di fila, ci sarà pure la prima volta, anche se sappiamo che è difficile dobbiamo trovare costanza, continuità. Le prestazioni arrivano solo con l’atteggiamento mentale giusto”. Mihajlovic non si fida del Crotone: “Domani affronteremo una squadra che si trova nella stessa situazione in cui noi ci trovavamo due anni fa e infatti i ragazzi sanno che sarà una battaglia. Se pareggiamo a livello d’intensità e atteggiamento, poi a livello tecnico possiamo essere superiori, ma il Crotone non è assolutamente una squadra da sottovalutare. I nostri giovani faticano ad ingranare? Io a 20 anni ho vinto la Coppa Campioni, la Coppa Intercontinentale, due campionati e una Coppa europea, volevo già smettere. Non c’è una regola, ci sono giocatori che diventano forti a 28 anni, altri a 20”.