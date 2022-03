Bologna, Mihajlovic: “Vorrei finire nella parte sinistra della classifica. Su Donnarumma…”

Il mister alla vigilia della gara contro la Fiorentina

Il mister rossoblù ha prima di tutto risposto ad una domanda su quanto accaduto in Champions League a Gianluigi Donnarumma e al Psg. Il portiere, infatti, era stato lanciato in Serie A proprio dal tecnico serbo: "Era fallo su Donnarumma? Non lo so, sono quelle situazioni grigie che vanno interpretate dall'arbitro. Voi siete troppo cattivi con Donnarumma, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto, lui non ha fatto la scelta giusta, anch'io ho parlato con lui e gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto così. Se non ci fosse stato Donnarumma l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato protagonista. È un ragazzo equilibrato comunque".