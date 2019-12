Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

Chiuderà la domenica di Serie A, quindicesima giornata, la partita fra Bologna e Milan, che avrà inizio al Dall’Ara alle ore 20,45. Chi porterà a casa punti? I rossoblù vengono dal successo ottenuto in trasferta al San Paolo, oltre che dal pari agguantato in extremis nel derby col Parma; stesse due avversarie ma in ordine invertito per i rossoneri, che hanno pareggiato coi partenopei e vinto con i ducali, nel recupero, con gol di Theo Hernandez. Il Bologna si schiera col tridente formato da Skov Olsen, palladio e Sansone; per il Milan Bonaventura nuovamente mezzala e davanti Suso con Piatek e Calhanoglu.

Ecco le ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Schouten, Poli; Skov Olsen, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli