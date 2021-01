Bologna-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Bologna-Milan si gioca questo pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I padroni di casa rossoblù sfidano la capolista guidata da Pioli e Ibrahimovic.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Formazioni obbligate per entrambe le squadre che devono fare i conti con diverse defezioni. La squadra del Bologna scenderà in campo con Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Gli ospiti del Milan si affidano, invece, a Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

Queste nel dettaglio le possibili scelte di Mihajlovic e Pioli:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bologna-Milan si disputerà, come detto, il pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 15.00. L’anticipo Bologna-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

La sfida della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A potrà essere seguita anche mediante Sky Go, che ne consentirà la visione anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nella prima ipotesi bisognerà premunirsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nella seconda sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sly, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, permette di seguire in streaming anche le partite di Serie A.