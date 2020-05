Bologna, negativo il tampone bis per il sospetto caso di coronavirus

Nelle scorse ore si era temuto il peggio in casa Bologna con un caso sospetto di coronavirus all’interno dell’ambiente rossoblù. Dalle recenti novità che arrivano dal club, il tampone bis avrebbe riportato esito negativo. Si attendono comunque nuovi test per confermare la totale sicurezza della società felsinea. In via precauzionale, l’allenamento di oggi sarà a regime individuale per ridurre al minimo ogni contatto.

Dalle 16 di oggi, quindi, la squadra e lo staff, tranne il soggetto colpito, si ritroveranno al Centro di Casteldebole per ricominciare le sedute ma solo individualmente. Anche mister Sinisa Mihajlovic dovrebbe prendere parte all’allenamento che vedrà l’assenza di tackle, contrasti, partitelle e uso degli ambienti (spogliatoi e docce).Lo riporta La Gazzetta dello Sport.