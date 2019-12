Bologna, Orsolini: “Mihajlovic è speciale per me, lo seguo alla lettera”

Il Bologna passa sul campo del Lecce grazie a una doppietta di Riccardo Orsolini. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Per diventare fenomeno serve ancora tanto tempo. Sono contento della mia partita anche se nel finale abbiamo rischiato qualcosa. Il mister era arrabbiato perché non dobbiamo avere cali di concentrazione. Ci complichiamo le cose da soli. Meglio portare a casa subito le partite. Medel? Gary è stato coraggioso a sfidare Mihajlovic (ride ndr.). Non si sono capiti e dentro lo spogliatoio si sono chiariti e si sono stretti la mano. Quando un giocatore non attraversa un periodo di forma smagliante, Sinisa non fa avere cali di concentrazione. Sa dove punzecchiarmi per avere una reazione. Sono contento di come mi gestisce. Ho un rapporto speciale con lui, la malattia mi ha legato ulteriormente con lui. Panchina? Fa parte del percorso di un giocatore. Per me Mihajlovic è una persona speciale. Sa come gestirmi. Fa tutto quello che mi dice e lo seguo alla lettera”.