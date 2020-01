Bologna, Palacio: “Gara combattuta, importante aver vinto. Che intesa con Miha”

Il Bologna conquista tre punti importantissimi con il successo contro la Spal. L’attaccante rossoblu Rodrigo Palacio commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Nelle altre partite avevamo giocato bene, ma non avevamo sempre vinto. Stavolta è stata una gara combattuta. Non so quanto abbiamo giocato bene, ma l’importante è aver vinto. Mihajlovic? Sappiamo quanto sia forte il nostro rapporto. Quando c’è lui è un’altra cosa. Mi alleno bene e soffro un po’ la partita. Ma mi diverto molto in questa squadra”.