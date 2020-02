Bologna, Palacio: “La chiave del successo è il gruppo. Europa? Difficile…”

Sorride il Bologna che batte il Brescia 2-1. L’attaccante dei rossoblu Rodrigo Palacio si è soffermato sulla prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ una vittoria molto importante perché era una partita difficile. Abbiamo giocato un primo tempo perfetto, giocando un bel calcio palla a terra. Ci è mancato solo il gol. La chiave è il gruppo che lavora molto. Per noi è molto importante. Europa? E’ difficile, ci sono molte squadre forti. Dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita e convincendoci di poter vincere. Poi si vedrà. Non guardo troppo gli errori, l’importante è aver giocato bene e vinto. Siamo una squadra più matura. Giochiamo sempre lo stesso calcio, con la voglia di fare la partita. La squadra ha continuato a giocare. Abbiamo avuto la fortuna. L’idea di gioco è sempre la stessa: attaccare, pressare e cercare di vincere. Sappiamo cosa significa Mihajlovic per la squadra. E’ il nostro leader e siamo felici di averlo come allenatore. Anche lo staff ha lavorato molto bene in questi mesi”.