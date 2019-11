Bologna-Parma, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il primo match della domenica di campionato. Bologna-Parma sono pronte a scendere in campo per il lunch match della 13^ giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio ecco le scelte ufficiali degli allenatori sui 22 titolari della sfida.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejici; Svanberg, Medel, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Sinisa Mihajlovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Iacoponi; Gagliolo, Scozzarella, Barillà; Kucka, Kulusevski, Sprocati. All. Roberto D’Aversa