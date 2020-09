Bologna-Parma: le formazioni ufficiali del derby emiliano

Il derby emiliano conclude la seconda giornata di campionato. Bologna e Parma si sfidano in un match tanto sentito quanto importante. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta all’esordio. I rossoblu si sono arresi contro il Milan per 2-0, lo stesso risultato incassato dai gialloblu per mano del Napoli. Fischio d’inizio alle 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sinisa Mihajlovic e Fabio Liverani scelgono le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh.