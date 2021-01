Bologna, Sabatini: “Le accuse a Saputo mi hanno infastidito. Questa società è destinata a far bene”

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato ai microfoni di Sky Sport di mercato e delle critiche al patron Saputo: “Sono arrivate a Bologna delle accuse in modo estemporaneo e isolato, ho letto uno striscione che mancava di rispetto a Saputo. Mi ha infastidito personalmente e moralmente al di sopra di qualsiasi altra persona abbia conosciuto in carriera. Mi spiace che venga nominato in modo non congruo e non corretto. C’è troppa sfiducia intorno al Bologna, è una società destinata a far bene in futuro. Svanberg al Milan? Loro non me l’hanno chiesto a differenza di altre squadre, ma non è in vendita”.