Bologna, Sabatini: “Saremo arrabbiati, ma temo il Napoli. Gattuso scoperto da me”

Il dirigente del Bologna Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha presentato il prossimo delicato impegno che vedrà i ragazzi di Mihajlovic sfidare il Napoli di Gattuso, reduce dallo spettacolare pareggio con il Sassuolo: “Il Bologna sarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Il Napoli lo temo molto, non aveva bisogno della componente emotiva aggiuntiva per far paura”. Sabatini ricorda una delle sue scoperte di mercato più importanti, Gennaro Gattuso: “Non mi stancherò mai di dire che Rino l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette davanti le sue responsabilità. Gattuso non sarebbe andato a Sanremo perché è troppo impegnato con le cose di campo. Pensavo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto”.

