Bologna, Sabatini: “Tuffo di Lautaro sul rigore, e poi c’era fallo su Palacio a 2′ dalla fine”

Molto arrabbiato il ds del Bologna Walter Sabatini ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter, decisa da un rigore per fallo di Orsolini su Lautaro Martinez al 90′: “Abbiamo perso una partita che non dovevamo e non potevamo perdere: a due minuti dalla fine a Palacio è stato fischiato un fallo che forse era dentro l’area di rigore, ma mi sarei preso il fallo anche se fosse stato al limite, mancando così poco. È fallo, in ogni caso: Palacio è ragazzo serio, non si mette di certo a fare sceneggiate. Sul rigore di Lautaro Martinez secondo me lui trattiene la gamba al rigore di Orsolini, lo definisco un ‘tuffetto’. Conte lo stimo moltissimo e lo sa, ma ha detto che il nostro gol è stato un ‘golletto’, anzi ha parlato di un’autorete, ma di che parliamo? È un gol che nasce da una grande azione”.