Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match della 9^ giornata di Serie A. Al Dall’Ara Bologna-Sampdoria si sfidano in cerca di punti preziosi per la classifica. Rossoblù desiderosi di fare bene in casa, ospiti che vogliono lasciare l’ultima posizione in classifica.

A pochi minuti dal fischio d”inizio previsto per le 12,30 ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All: Sinisa Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris, Ronaldo Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All: Claudio Ranieri