Bologna, Sansone: “Era importante vincere. Nazionale? Ci spero”

L’esterno offensivo del Bologna Nicola Sansone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei felsinei sul campo del Crotone: “Quelli che entrano dalla panchina devono fare la differenza, io ho provato a segnare anche se è importante vincere più che fare gol. Vogliamo arrivare presto a 40 punti, poi valuteremo eventuali nuovi obiettivi. Il mister a fine primo tempo ci ha spiegato cosa dovevamo migliorare, si vedeva che era arrabbiato. Nel secondo tempo la prestazione è venuta fuori, i giocatori che partono dalla panchina si fanno sempre trovare pronti. La Nazionale? Tutti ci sperano, so che non è facile ma ci spero. Continuo a lavorare come ho sempre fatto”.