Bologna, Sansone: “Peccato non aver vinto e dedicato i 3 punti a Mihajlovic”

Sinisa Mihajlovic ha assistito per tutta la partita del suo Bologna a Verona nell’area riservata agli allenatori. Nicola Sansone, giocatore felsineo, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn:”Sull’1-0 abbiamo avuto qualche occasione da sfruttare meglio, poi abbiamo subito l’1-1 e loro si sono chiusi bene. Poca organizzazione? Eravamo organizzati bene con due punte, dovevamo giocare meglio sugli esterni e provare a crossare di più, era anche difficile perchè loro stavano molto bassi. Mihajlovic? Non l’abbiamo più visto perchè doveva tornare in ospedale. Complicato lavorare così? La notizia ci ha colpito molto all’inizio, ma abbiamo lavorato bene sia noi che lo staff, peccato non essere riusciti a dedicargli una vittoria. Rigore? Ne avevo sbagliato uno in Serie A ma in Liga li ho segnati tutti, mi sono preso questa responsabilità ed ho segnato”.