Bologna, Sartori: “Arrivato in un club storico. Arnautovic è incedibile”

L'ARRIVO - "C’è un sentimento forte dentro di me, è l’emozione. So di essere stato scelto da una società che appartiene alla storia del calcio italiano . È un gesto di grande fiducia che farò di tutto per ripagare con gli strumenti che conosco: il lavoro quotidiano, la riconoscenza e l’impegno. Non conosco altre strade per dare risposte che la società e la piazza si aspettano da me. Vi confesso un aspetto personale: quando è arrivata la chiamata del Bologna l’ho vista come un segno del destino, perché il Bologna è la squadra del mio papà, quando venivano a Milano a giocare mi portava a vedere il grande Bologna, quello dei suoi idoli, quello dello Scudetto del 1964. Avverto entusiasmo e responsabilità, voglia di essere all’altezza delle attese di una piazza ambiziosa e che ho sempre stimato. Ho bisogno dell’aiuto di tutti per essere all’altezza degli obiettivi che Bologna merita e che da oggi diventeranno anche i miei".

MERCATO - "Scelta collegiale quella di confermare Mihajlovic, eravamo tutti d’accordo. Mi sento quotidianamente con il mister in videochiamata, alle 12 e alle 19, in cui parliamo di tutto. Il modulo? Ci stiamo lavorando. Il mercato? Tutto dipenderà dalle richieste. Se non ce ne fossero il mercato sarebbe bloccato e non dipenderebbe più da noi. I sacrifici potrebbero essere due, non di più. Per me Arnautovic è l’unico incedibile. La squadra è comunque quasi fatta, mancherebbero due-tre pezzi. In questi dieci giorni di Casteldebole più che pressioni ho avvertito aspettative. Aspettative che ho percepito come alte, ora sono pronto per lavorare".