Tutto è pronto per il lunch match domenicale della 4^ giornata di Serie A. Bologna-Sassuolo daranno il via alle gare odierne con l’appuntamento delle 12.30. Rossoblù e neroverdi sono pronti a scendere in campo e i due tecnici hanno annunciato le formazioni titolari.

Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Soriano, Svanberg; Barrow, Orsolini, Palacio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo.