Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30 Bologna-Sassuolo , lunch match della 37esima giornata di campionato. La Serie A dà inizio alle danze domenicali in questo turno che si annuncia bollente. Tocca agli uomini di Mihajlovic e Dionisi scendere in campo.

Squadre titolari decise per i due mister che si affidano al loro undici migliore. Padroni di casa guidati come di consueto in avanti da Arnautovic che avrà Orsolini al suo fianco. Certezza Skorupski tra i pali mentre in mezzo al campo Schouten farà da collante tra difesa e attacco.