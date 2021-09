Bologna sempre più su: battuto il Verona 1-0 e terzo posto in classifica

Il Bologna sale al terzo posto in classifica dopo il successo sull'Hellas Verona

Il posticipo della terza giornata di Serie A sorride al Bologna. I rossoblu di Sinisa Mihajlovic si impongono per 1-0 sull'Hellas Verona grazie alla rete di Svanberg. Il successo consente ai felsinei di agganciare in classifica Inter e Udinese con 7 punti. Restano ancora a secco i veneti, ultimi in classifica.