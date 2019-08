Bologna, Soriano: “La vittoria una piccola gioia per Mihajlovic”

Il Bologna vince l’ottava gara in casa consecutiva in questo 2019 e festeggia il primo successo della nuova stagione. I rossoblù stendono la Spal e volano provvisoriamente al comando della classifica grazie alla rete di Roberto Soriano. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Secondo me ho fatto gol quando non ho guardato, mentre nelle altre occasioni ho dato un’occhiata. Se dovessi segnare ogni volta in cui prendo una capocciata… Dedico questa vittoria alla mia fidanzata, a mio figlio e a Sinisa Mihajlovic. Si merita questo il Mister. Siamo riusciti a dargli una piccola gioia. Abbiamo fatto noi la partita contro una squadra che corre tanto. Eravamo abbastanza tristi a Verona perché non eravamo riusciti a dargli una piccola gioia nella malattia. Il tifo ci spinge fino all’ultimo”.