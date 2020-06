Bologna, svelato il futuro di Mihajlovic

Mihajlovic a Bologna ancora per molti anni. L’annuncio, o quasi, è arrivato dall’amministratore delegato del club Claudio Fenucci che ha parlato a Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport. Il dirigente ha affrontato diversi temi legato alla ripartenza del calcio dopo la pandemia di Covid e, ovviamente, gli argomenti caldi in riferimento alla società rossoblù.

ALLA FERGUSON – “Mihajlovic come Ferguson? Sarebbe il desiderio di tutti noi”, ha ammesso Fenucci. “Vorremmo lavorare con lui più tempo possibile. Lui vuole restare. Penso sia possibile che si prolunghi il contratto del mister”. Un legame che diventerà ancora più forte dunque tra il tecnico serbo e l’ambiente Bologna. E a proposito delle persone e dei tifosi rossoblù: “Tifosi allo stadio? Con le giuste procedure crediamo si possa riportare qualche tifoso all’interno dello stadio. Col comune abbiamo presentato una collaborazione per riqualificare lo stadio esistente. Abbiamo già completato la progettazione definitiva. Credo ci siano le condizioni per portare a termine l’opera in tempi abbastanza rapidi”. “La ripartenza? Ci siamo sempre espressi affinché ci siano le condizioni per concludere il campionato. I verdetti? Ci sono tante soluzioni per privilegare il merito sportivo”.