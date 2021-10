Bologna, Theate rivelazione: “Un sogno giocare in Serie A. Mi ispiro a Puyol”

Arthur Theate è stato protagonista della vittoria del Bologna contro la Lazio

Sorpresa al Dall'Ara: il Bologna travolge la Lazio con un netto 3-0. I rossoblu si rifanno dopo la sconfitta patita sul campo dell'Empoli. Tra le rivelazioni del match c'è anche Arthur Theate, protagonista di un gran gol con un colpo di testa perentorio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il giocatore, al termine della partita, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Dazn: "La mia rete è stata importante per il Bologna e sono felice per questa marcatura arrivata dopo una settimana non semplice per la squadra. Sono contento per me ma soprattutto per i tre punti. E’ un sogno per ogni calciatore giocare in Serie A. Il mio idolo è sempre stato Puyol, mi piace per grinta e mentalità".