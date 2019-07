Bologna, Tomiyasu: “Voglio rimanere qui per molti anni. Nagatomo mi ha dato consigli”

Il Bologna ha presentato oggi il neo arrivato calciatore Takehiro Tomiyasu, secondo giocatore giapponese della storia rossoblu. Queste le parole più importanti del difensore centrale classe ’98: “Sono felice di giocare per il Bologna e rimanere tanti anni in maglia rossoblu’. Ho ricevuto l’offerta dal club felsineo e sono voluto venire qui perchè è un grande club. L’impressione del calcio italiano è buono con difese sempre organizzate e ottimi attaccanti. Io mi adatto anche da esterno basso ma importante è avere la possibilità di giocare visto che sono un nazionale giapponese. Io so che qui in Italia tatticamente c’è da imparare ma sono pronto a impegnarmi al massimo per migliorare il mio bagaglio tecnico. Con i miei compagni cercherò di dialogare spesso sul campo e voglio imparare la lingua italiana velocemente. Non ho avuto ancora la possibilità di incontrare il tecnico Mihajlovic ma io voglio giocare per lui, per i compagni e per i tifosi. Nagatomo in nazionale mi ha dato dei consigli per ambientarmi meglio”