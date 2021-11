Bologna, Viola rivela: “Gli studi in psicologia mi hanno aiutato”

Nicolas Viola, nuovo centrocampista del Bologna, rivela la sua passione per la psicologia

Il Bologna abbraccia Nicolas Viola. Il centrocampista, rimasto senza squadra dopo l'esperienza al Benevento, torna in Serie A con i rossoblu. Oggi si è raccontato ai canali ufficiali del club felsineo, senza risparmiare alcune sorprese sul suo conto: "Sto abbastanza bene, penso manchi pochissimo per potermi mettere a disposizione. Sto analizzando con lo staff alcune situazioni, penso di poter dare una mano ovunque a centrocampo, sono fiducioso di dare il mio contributo". Non può mancare una domanda sul gol di tacco contro il Bologna dell'anno scorso: "È stata una rete importante, ritrovavo la rete su azione dopo parecchio tempo, però è il passato e ora speso di poter dare una mano alla squadra". Quindi una rivelazione davvero sorprendente sulla sua crescita dal punto di vista personale: "Il percorso di studi in psicologia mi ha aiutato tantissimo, ho avuto risposte importanti anche sul campo, parte tutto dalla testa".