Bomba dall’Inghilterra, arriva l’offerta per Lautaro Martinez

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, Antonio Conte ha spaventato i tifosi lasciandosi scappare alcune frasi che fanno pensare ad un addio definitivo. L’allenatore nerazzurro ha parlato di atteggiamenti e fatti che non sono piaciuti durante l’anno e per questo motivo l’Inter avrebbe pre allertato Massimiliano Allegri.

NON SOLO BARÇA, LAUTARO PIACE ANCHE AL CITY

Conte però potrebbe non essere l’unico a lasciare l’Inter dopo il finale di stagione. Lautaro Martinez è da tempo un obiettivo del Barcellona, ma per l’argentino si è fatto avanti anche il Manchester City. Secondo quanto riporta il Sun la società inglese offrirebbe fino a 90 milioni cash più contropartite che possano essere congeniali con il progetto nerazzurro. Saranno decisivi i prossimi giorni in cui si conoscerà anche il futuro di Antonio Conte.