Bomba dall’Inghilterra, Cristiano Ronaldo infelice con Sarri, addio vicino

La Juventus vista in Coppa Italia non ha sicuramente convinto. Sia contro il Milan, sia in finale contro il Napoli la squadra di Sarri ha mostrato i problemi visti già durante il campionato. Spesso i bianconeri sono parsi molto affaticati e anche nervosi, soprattutto Cristiano Ronaldo. Il portoghese nelle due gare della ripresa non ha espresso il suo talento e alla base del suo malessere ci sarebbe un feeling non proprio roseo con Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo infelice

A riportare la notizia è il quotidiano inglese Daily Mail. Sarri in conferenza stampa prima del Bologna ha dichiarato che presto CR7 tornerà ai suoi livelli, ma dall’Inghilterra non sembrano molto convinti, anzi. La stampa britannica ha parlato di un Ronaldo triste dopo l’addio di Allegri, allenatore che secondo lui lo valorizzava al meglio. I 21 gol segnati in campionato quest’anno mostrano che il portoghese sta mantenendo la sua media gol annuale, ma sono le prestazioni a non convincere. Sfumata la Coppa Italia, ora all’ex Real Madrid non resta che centrare l’obiettivo campionato e provare a coronare il sogno di alzare la Champions League nello stadio dove tutto è iniziato, a Lisbona.

Chelsea alla finestra

In caso di addio dalla Juventus, Ronaldo avrebbe già una squadra pronta ad accoglierlo: il Chelsea. Dopo i 53 milioni versati per Werner e l’acquisto già definito a gennaio di Ziyech, Roman Abramovich sarebbe disposto a regalare a Frank Lampard l’asso bianconero. Le indiscrezioni raccolte sia dai quotidiani spagnoli, sia da quelli inglesi parlano di una cifra pari a 120 milioni di euro. Il tutto però si deciderà dopo le Final 8 di Lisbona. Lì CR7 dovrà decidere il suo futuro.