Bonaventura risponde a Lozano: tra Milan e Napoli finisce 1-1

Milan e Napoli non riescono a uscire dalla crisi di risultati. Lo scontro diretto a San Siro si conclude in parità con il risultato di 1-1. Entrambe le squadre smuovono di poco le rispettive classifiche. Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia e arriva il botta e risposta a suon di gol. Il pressing del Milan soffoca i fraseggi del Napoli, ma quando gli azzurri riescono ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma fanno male. Insigne colpisce la traversa e sulla ribattuta Lozano trova il gol di testa. I rossoneri non accusano il colpo e reagiscono con caparbietà trovando il pareggio grazie a un tiro perfetto di Bonaventura. Nella ripresa, regna l’equilibrio. Il Milan non riesce a trovare il guizzo vincente, mentre il Napoli spreca diverse ripartenze potenzialmente pericolose.