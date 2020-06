Bonazzoli: “Pronto a giocare per mio nonno morto di coronavirus”

Un pensiero al campo e uno al cielo. Federico Bonazzoli è pronto alla ripartenza della Serie A ed è carico di motivazione. L’attaccante della Sampdoria ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla ripresa del calcio giocato e del campionato confidando di voler fare bene per suo nonno, scomparso a causa del coronavirus in questi mesi. Una spinta doppia per il giovane centravanti blucerchiato che è disposto a dare tutto se stesso per far felice il suo parente che, adesso, farà il tifo per lui da Lassù.

Bonazzoli: “Pronto a mangiare l’erba”

Bonazzoli ha subito affermato di essere molto cambiato nell’utlimo periodo, anche in queste settimane di lotta al virus: “Sono cambiato. Ora riesco ad interpretare meglio gli allenamenti e le partite, ogni esperienza mi è servita a crescere. Ho sempre ritenuto la Sampdoria un punto di arrivo ma ora dovrà essere anche un punto di ripartenza. Le cinque sostituzioni saranno un vantaggio che mister Ranieri saprà sfruttare al meglio. Se giocherò 90, 60 o solo cinque minuti starà a me farmi trovare pronto e mangiare l’erba per non sprecare questa opportunità“.

Per suo nonno

Come detto, il centravanti avrà una spinta in più e sarà motivato da qualcosa di non calcolabile: “Adesso ho voglia di ricominciare al meglio: che sia un nuovo inizio, in tutti i sensi. Il Coronavirus ha portato via mio nonno. Era il mio primo tifoso, ora sento il dovere di dare qualcosa in più ogni volta che scenderò in campo per renderlo orgoglioso di me. Anche se la situazione in questo momento sembra migliorata, non sottovalutiamo il virus e manteniamo alta l’attenzione perché in gioco c’è la vita di molte persone”. Al rientro in campo la Sampdoria si ritroverà davanti all’Inter in una gara che avrà un doppio sapore per Bonazzoli, ex attaccante cresciuto proprio nella rosa nerazzurra.