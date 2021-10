Boniek apre al ritorno alla Roma: “Se ci fosse bisogno, parlerei con i Friedkin”

Boniek alla Roma? Il diretto interessato apre al clamoroso ritorno anche se da dirigente

Il legame tra Zibì Boniek e la Roma è intenso e profondo. Il polacco si è innamorato della città quando, nel 1985, si è trasferito lì dopo l'avventura alla Juventus. In giallorosso un solo trofeo, la Coppa Italia 1986. Uno lo scudetto accarezzato e perso nella clamorosa partita contro il Lecce. Boniek apre a un possibile ritorno da dirigente nel club capitolino come raccontato in un'intervista a Il Messaggero: "Ora sono vice presidente dell'Uefa ma è un ruolo he non mi preclude di fare altre cose. Ho conosciuto i Friedkin e se un domani dovessero avere bisogno, si potrebbe parlare. Ma non sono uno che si propone, a 65 anni sto bene così".