Boniek gioca Roma-Juventus: “Ultimo treno per la Champions soprattutto per…”

Questa sera andrà in scena il big match tra giallorossi e bianconeri

Redazione ITASportPress

Il doppio ex di Roma-Juventus, Zibi Boniek, ha presentato lo scontro di questa sera tra le due formazioni guidate da José Mourinho e Massimiliano Allegri, oggi non in panchina tra i bianconeri per squalifica.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente polacco ha detto: "Sarà una partita aperta, non vedo un favorito netto. La Roma ha i suoi problemi, è vero, ma anche la Juventus fatica ad imporre il proprio gioco. Ha la qualità per far male a chiunque, ma non vedo le certezze del passato".

In chiave di obiettivi per entrambe le squadre: "Se può essere l’ultimo vero treno per rincorrere la Champions League? Più per la Roma che per la Juventus. Se la Roma non dovesse andare in Champions o non vincere la Conference sarebbe una stagione fallimentare".

Vedremo dunque come si concluderà il big match della 21^ giornata. Certo è che entrambe le formazioni necessitano dei tre punti vista la prima parte di stagione decisamente non all'altezza delle aspettative.