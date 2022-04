Boniek: “Rigore Juventus-Inter giusto da regolamento ma calcio è sport di contatto”

Parere illustre a proposito di campionato e Nazionali

Redazione ITASportPress

Zbigniew Boniek, vice presidente Uefa, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport per parlare dell'attualità calcistica ed in particolare del big match tra Juventus e Inter andato in scena ieri sera.

"Una bella partita, quando entri in campo e segni una rete hai ragione. La Juventus ha giocato bene e ha creato tante occasioni, ma anche l'Inter è stata brava. Poi ci sono le polemiche, come sempre. La cosa che mi dà fastidio, però, non in questa partita ma in tutte le gare, i giocatori che pesano 90 chili che appena vengono toccati cascano come le pere. Il rigore dell'Inter? E' fallo, sì, ma il calcio è sport di contatto. Per regolamento è rigore giusto, ma non siamo nel basket che non ci si può toccare".

"Il Var è intervenuto per far ripetere il rigore perché, secondo me, l'arbitro stava dando fallo sul gol che era regolare. Se l'è fatto la Juventus da sola quella rete. L'arbitro voleva dare punizione per la Juventus e quindi il Var è dovuto intervenire".

"Dybala? Un giocatore che fa la differenza. Ma l'aspetto tecnico è il 33% del valore del giocatore, poi ci sono procuratori, soldi e altro. Penso che lui adesso voglia trovare, forse, qualcosa di nuovo e magari guadagnerà anche di più. Io non trovo nulla di scandaloso nella voglia del giocatore di dire 'mi scade il contratto e voglio giocare da un'altra parte'. Poi la Juventus ha Vlahovic adesso...".

"Il Milan e la volata scudetto? Pensavo si trattasse di corsa a quattro con la Juventus ma dopo la sconfitta di ieri, come ha detto Allegri, forse non sarà così. Non saprei dire chi è favorita. Una volta mi sembra l'Inter, poi quella dopo il Milan o il Napoli. Non saprei dire".

"Guerra in Ucraina? Sono preoccupato sì. In Polonia abbiamo tante famiglie ucraine. Il popolo polacco sta aiutando. Questa guerra la sentiamo tutti ma non è l'unica che c'è al mondo. Basta davvero con queste guerre. Sono contento che come Uefa abbiamo sospeso tutte le squadre russe. Chi vuole la guerra non può fare sport. Ho visto filmati che non possono essere accettati".

Tornando ancora sull'arbitro di Juventus-Inter: "Io non ho visto un errore sull'azione decisiva della partita. E poi avete visto Cuadrado e Barella? Volevano dire all'arbitro ogni volta cosa doveva fare".

Passaggio sulle Nazionali: "Mi dispiace molto per l'Italia. Sento delusione perché tifavo per la Nazionale italiana. Purtroppo, in maniera sportiva, forse pensavano più alla partita successiva".