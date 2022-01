Boniek: “Ronaldo non ha fatto bene alla Juve”

Zibi Boniek, ex giocatore bianconero, ha parlato di Vlahovic e del mercato invernale della Juventus.

L'ex giocatore della Juventus ora vicepresidente UEFA, Zbigniew Boniek, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato dell'acquisto di Dusan Vlahovic: "E' un attaccante che parte dai 40 metri e si carica i difensori sulle spalle. E' forte fisicamente, fa reparto da solo e finalizza sempre alla grande le azioni. E' uno dei due o tre centravanti più forti in questo momento. Vlahovic rappresenta il classico grande centravanti". Sui problemi della squadra bianconera ha rivelato: "Ha fatto un grande acquisto con Vlahovic, anche se parto da altri presupposti. Ho un'idea molto chiara del calcio e non la cambio. Penso che la squadra non si compra ma si costruisce. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo ma ha solo peggiorato la situazione. In altre parole la Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve".