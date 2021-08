Boninsegna: “Chi vuole vincere non vende Lukaku. Impossibile sostituirlo”

Parla l'ex Inter sulla cessione imminente del bomber belga

L'affare che vedrà Romelu Lukaku passare dall'Inter al Chelsea non sta piacendo alla tifoseria nerazzurra che pensava, dopo la cessione di Hakimi al Psg, di non vedere nessun altro pezzo pregiato lasciare la squadra. A tal proposito ha parlato Roberto Boninsegna , storico ex attaccante proprio dei milanesi che, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport , ha detto la sua sul momento della società e delle trattative di mercato.

DURO - "Ridimensionamento Inter? Sì. Mi sembra un paradosso che un calciatore come Lukaku, ossia l’artefice numero uno della vittoria dello scudetto, sia messo sul mercato. Logicamente uno vorrebbe conoscerne il motivo. Probabilmente il club aveva bisogno di monetizzare, altrimenti non esisterebbe alcuna ragione valida. Una società che punta a vincere, non cede le sue pedine migliori", ha detto Boninsegna. "Parliamo di due giocatori semplicemente insostituibili (Lukaku e Hakimi ndr). O c’è qualcosa che noi interisti non sappiamo, perché io adesso parlo da tifoso, o sicuramente si è commesso un grave errore a livello sportivo. Chi al posto di Lukaku? Può fare i nomi che vuole. Ma sostituire Romelu è semplicemente impossibile".