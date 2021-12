Boninsegna e la corsa scudetto a due: “L’Atalanta sarà l’antagonista dell’Inter”

Parla l'ex storico giocatore

"L'Inter ha recuperato tutti i punti di distacco, se mantiene questo gioco e questa forma sarà difficile per le altre tornare davanti", ha detto Boninsegna. Sulle possibili rivali al titolo, alla luce anche dei recenti stop di Milan e Napoli: "Vedo l'Atalanta come l'antagonista più pericolosa per l'Inter". Una passaggio poi sulla Juventus fermatasi anche nell'ultimo turno sul campo del Venezia per 1-1: "La Juve? Ha un grosso problema a centrocampo, oltre alla perdita di Cristiano Ronaldo...".