Boninsegna: “Interista dalla nascita. Il trasferimento alla Juve una pugnalata”

L’Inter compie 113 anni. I nerazzurri festeggiano il traguardo con la vittoria sull’Atalanta e il primo posto in classifica consolidato. La formazione di Antonio Conte conduce con 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Milan di Pioli.

INTERISMO

In occasione di questa ricorrenza, l’ex bomber nerazzurro Roberto Boninsegna ricorda la sua avventura all’Inter ai microfoni di Radio Nerazzurra: “Nasco interista e sotto la maglia della mia parrocchia, a 10 anni, io avevo la maglia dell’Inter. Me la faceva lei, era magliaia: a volte mi arrabbiavo perché mi faceva le righe troppo larghe (ride ndr.). Il trasferimento alla Juve, all’inizio, è stata una pugnalata alla schiena, una sconfitta dopo 171 gol e tre classifiche cannonieri vinte. Invece devo ringraziare chi mi ci ha mandato, sono stati tre anni bellissimi in cui abbiamo vinto tanto, tra cui due scudetti”.