Bonolis dà i voti alla stagione: “Inter, sei da 10. Napoli sfortunato”

Il conduttore televisivo spiega il suo punto di vista

Va concludendosi una stagione davvero particolare. E' stata l'annata che ha segnato la fine del dominio della Juventus dopo nove titoli consecutivi. Risorge l'Inter, che non vinceva il campionato dal 2010. In evidenza anche l'Atalanta, per il terzo anno consecutivo in Champions League. L'obiettivo che, oltre alla Juventus, inseguono anche Napoli e Milan, mentre la Lazio è ormai sicura della partecipazione alla prossima Europa League.