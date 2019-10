Bonucci avvisa l’Inter: “A San Siro sarà una grande Juventus”

Sale l’attesa per la sfida di domenica sera, che, a San Siro, vedrà una di fronte all’altra Inter e Juventus, le prime due forze del torneo. A presentare la gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il difensore bianconero Leonardo Bonucci.

PRESTAZIONE – “In partite come queste è difficile trovare una favorita. Loro hanno iniziato molto bene il campionato, ma noi andremo a Milano per fare una grande prestazione. Sono sicuro che vedremo una grande Juventus”.

INTER – “L’Inter ha giocatori di grandissimo valore, riconosciuti anche a livello internazionale. Hanno un sistema di gioco che gli permette di esprirmersi al meglio, anche a Barcellona per un’ora hanno giocato molto bene in verticale in modo aggressivo”.