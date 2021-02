Bonucci: “Dopo k.o. con Inter risposto da uomini. Sullo scudetto e le mie condizioni…”

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato della sfida contro la Roma ma soprattutto della lotta allo scudetto e delle sue condizioni fisiche. Il centrale bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo qualche minuti prima del triplice fischio per un piccolo acciacco.

A tutto Bonucci

“Sono queste le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo”, ha detto Bonucci dopo la vittoria sulla Roma. “Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio in ampiezza e che avremmo avuto questa partita. Dovevamo colpirli nel momento giusto. Siamo stati cinici, una grande squadra stasera”.

“Il cammino dopo la sconfitta contro l’Inter? In quella partita è stata la peggiore Juve. Da quel momento i campioni e gli uomini hanno risposto, come ha fatto anche il mister unendo ancora di più il gruppo. La fortuna è stata di poter giocare subito una finale e aumentare l’autostima e la consapevolezza di poter arrivare a grandi obiettivi. Scudetto? Abbiamo una partita da recuperare e siamo lì. Pensiamo a partita dopo partita, ora testa alla Coppa Italia e poi penseremo al Napoli”.

Sul problema fisico accusato nei minuti finali della gara con la Roma: “Ho sentito un fastidio come contro il Verona. In quella gara ci ho giocato sopra. Penso che non sia niente di grave ma per precauzione ho preferito uscire”.