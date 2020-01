Bonucci, il retroscena sul ritorno alla Juventus: svelati i dialoghi con gli ultrà

“Con un incontro si aggiusta tutto”, queste le parole tra un Capo ultrà della Juventus e Leonardo Bonucci prima del suo ritorno alla Vecchia Signora dopo una stagione al Milan. Il Corriere della Sera riporta oggi alcune intercettazioni e dialoghi avvenute tra il difensore bianconero e la frangia più estrema del tifo.

In occasione del suo ritorno a Torino, dopo l’anno a Milano, sponda rossonera, la polizia temeva delle ripercussioni per il giocatore che, a quel punto, si trovò a raccontare i motivi di quel ritorno agli ultrà.

DIALOGO – “Mi farebbe piacere quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose”, avrebbe detto Bonucci a Fabio Trinchero, 48 anni, uno dei leader dei Viking in un messaggio su Whatsapp. “Con un incontro si aggiusto tutto”. Un confronto che sarebbe avvenuto ma che non avrebbe evitato la protesta del tifo bianconero sulla quale però, Bonucci stesso avrebbe spiegato il 25 agosto: “Mi ha detto ‘non è per te, ma ti usano come pretesto per attaccà la società, per il caro biglietti, il caro abbonamenti, striscioni, tutta sta roba’”.

A chiudere la vicenda, un’altra intercettazione che avrebbe come protagonista un dirigente della Juventus: “Ai giocatori non si riesce a spiegare il perché della protesta. Fra i giocatori, Giorgio (Chiellini) potrebbe capire, ma agli altri…Uno come Leo (Bonucci), se gli scatta l’ignoranza è capace che ce lo troviamo in uno dei bar loro (gli ultras)”.