Bonucci in gol contro il Venezia: doppio record in Serie A

Il difensore a segno contro i lagunari nel lunch match della 35esima giornata

Come riportato dall'account Twitter di Opta, infatti, Bonucci ha segnato quattro gol in questa Serie A. Per lui si tratta di un nuovo record personale in una singola stagione nella massima serie. Ma c'è di più. Per il calciatore anche un altro vanto. Il numero 19 della Juventus ha inoltre eguagliato Giorgio Chiellini come difensore a segno in più anni solari differenti negli anni 2000 in Serie A (13 per entrambi).