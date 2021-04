Bonucci positivo al Covid, la Juventus: “Giocatore in isolamento”

Non c’è pace per la Juventus. Nelle ultime ore è emerso il caso di Paulo Dybala, Arthur e Weston McKennie, sorpresi a una festa a casa del centrocampista statunitense, violando così le norme anti-Covid. I bianconeri non hanno avuto nemmeno il tempo di assimilare questo spiacevole episodio perché si sono trovati a dover fare i conti con la positività al Coronavirus da parte di Leonardo Bonucci.

COMUNICATO

La Juventus ha reso noto l’accaduto con una nota sul proprio sito: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Il difensore salterà dunque il match contro il Torino, aggiungendosi all’elenco dei tanti indisponibili non utilizzabili da Andrea Pirlo. Ora la preoccupazione si estende anche alla Nazionale, dato che lo stesso Bonucci era nel ritiro con gli altri azzurri.