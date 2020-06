Bordata di Sconcerti a Leao: “Un birillo, scompare quasi sempre”

Leão continua a dividere. Il calciatore portoghese è arrivato al Milan ad agosto per 23 milioni di euro, ma non ha avuto l’impatto che molti si aspettavano. Il classe ’99 ha fatto vedere cose interessanti, ma è sempre mancata la continuità. L’attaccante anche nel match contro la Juventus non è riuscito ad incidere pur avendo avuto a disposizione un tempo intero.

Leão invisibile

Pur con l’aggravante dell’uomo in meno, il Milan visto in Coppa Italia ha sicuramente colpito per la poca cattiveria agonistica degli uomini di Pioli. Certo, non dev’essere facile rientrare dopo 3 mesi di stop, ma questo non ha influenzato il durissimo commento di Sconcerti riguardo la prestazione di Leão: “Il Milan si conosceva, era senza attaccanti, ne ha uno vero in tutta la rosa. Leao è un birillo, ha un equilibrio precario, o scompare o fa il fenomeno, il più delle volte scompare. Dopo un quarto d’ora il Milan ha perso anche Rebic per un’entrata spettacolare e ingenua. Ha resistito male per un tempo, poi ha giocato quasi alla pari”.