Borja Mayoral fa sorridere Fonseca: la Roma batte il Bologna 1 a 0

Si è conclusa la partita delle 18 tra Roma e Bologna. Una gara combattuta da due squadre che ci tenevano a portare a casa i punti e per questo, per lunghi tratti bloccata e magari scevra di occasioni pericolose, ma non di emozioni. A sbloccare la gara ci ha pensato Borja Mayoral – a cui Fonseca ha dato, a questo punto giustamente, fiducia panchinando Edin Dzeko – sul finire del primo tempo. L’attaccante spagnolo al 44′ ha sfruttato un brutto errore della difesa di Mihajlovic e con un colpo di suola si è messo nelle condizioni ottimali per superare Skorupski e segnare l’1 a 0 per i giallorossi. Con questa vittoria, la Roma dimostra di poter dare continuità e di non aver sofferto le fatiche di Europa League, dopo la vittoria contro l’Ajax.

Roma-Bologna, il tabellino

Marcatori: 44′ Borja Mayoral

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (76′ Karsdorp), Villar, Diawara (68′ Veretout), Bruno Peres; Carles Perez (76′ Pellegrini), Pedro (68′ Mkhitaryan); Borja Mayoral (85′ Pastore). All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60′ Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (76′ Dominguez), Svanberg (69′ Juwara); Skov Olsen (60′ Orsolini), Soriano, Barrow (60′ Sansone); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Pedro, De Silvestri, Villar, Mihajlovic (dalla panchina), Pellegrini