Bourabia lancia lo Spezia: battuto 2-1 il Venezia al 95′!

Lo Spezia si impone sul campo del Venezia per 2-1 con un gol all'ultimo minuto

Sembrava un pareggio scritto quello tra Venezia e Spezia . Le due formazioni non si sono risparmiate in questo match valido per la quarta giornata di campionato. Tuttavia l'1-1 pareva destinato a concretizzarsi. Invece Bourabia ha premiato i liguri, tornati a sorridere dopo un avvio stagionale non semplice.

L'equilibrio si rompe al 13': Maggiore pesca Bastoni al limite dell'area e il giocatore dello Spezia lascia partire un sinistro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Niente da fare per Maenpaa. Il Venezia non si dà per vinto e sfiora il pari con Busio, che colpisce il palo esterno. Per il pareggio bisogna attendere il 59': Busio trova la testa di Ceccaroni e quest'ultimo non sbaglia insaccando in rete. Per il resto scarseggiano le emozioni e sembra prevalere il timore di poter perdere anche il punto conquistato. E invece all'ultimo respiro è lo Spezia a trovare la rete della vittoria con Bourabia.