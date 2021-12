Brahim Diaz: “Milan, la 10 non mi mette pressione. Devo migliorare su…”

Parla il fantasista rossonero

Interessante intervista rilasciata a DAZN da parte di Brahim Diaz . Il trequartista del Milan ha avuto modo di raccontare alcune curiosità della sua avventura in rossonero tra campo e spogliatoio. Tra le risposte più importanti date dallo spagnolo, quella sulla maglia numero 10: "Mi piace avere delle responsabilità, sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero. Io penso solo a giocare come ho sempre fatto".

Sui compagni: "Ibra? Ha la stessa età di mio papà. Lui è come Benjamin Button, può giocare ancora per tanti anni. Fa ancora la differenza. Che consigli mi dà? Mi dice di fare quello che so fare, ho un grande talento e devo aiutare la squadra". Su Theo Hernandez: "Siamo buoni amici, anche con Castillejo. Facciamo tante cose anche fuori dal campo. Ogni tanto lui viene a casa mia, ogni tanto vado io da lui. Theo è bravo a cucinare". Non solo pregi per Theo Hernandez: "Quello che si veste peggio? Theo".