Brahim Diaz stregato da Ibrahimovic: “Presente allo show di Benjamin Button”

Il Milan non smette di sorprendere. In attesa di continuare la marcia trionfale anche in Europa League, i rossoneri si impongono anche in casa dell’Udinese, consolidando la leadership in classifica.

BENJAMIN BUTTON

Ancora una volta il trascinatore della squadra è stato Zlatan Ibrahimovic con un assist e una rete. L’attaccante svedese è il faro della formazione e non nasconde le sue ambizioni. Il rapporto speciale che si è creato con i compagni è evidente anche dai complimenti di Brahim Diaz. Il giovane talento rossonero esalta su Twitter “Ibra”: “Spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button”.