Braida ne è sicuro: “Scudetto al Milan. Pioli e Maldini, grande lavoro!”

Milan da scudetto: ne è convinto Beppe Braida, che intravede nei rossoneri la minaccia più pericolosa per le altre formazioni di vertice

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Tra le formazioni più convincenti finora c'è sicuramente il Milan, capace di imporsi sul campo dell'Atalanta. I rossoneri puntano con decisione al titolo di campioni d'Italia. Un traguardo non irraggiungibile. Ne è convinto Beppe Braida, ex direttore sportivo del club milanese e ora ora ds della Cremonese. Queste le sue parole a Gr Parlamento: "Penso che il Milan vincerà il campionato. Paolo Maldini ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a coniugare nella squadra giocatori giovani con giocatori d'esperienza. Zlatan Ibrahimovic sarà ancora decisivo anche se il tempo passa per tutti e lui ora ha spesso acciacchi. Stefano Pioli è stato davvero bravo e sono convinto che continuare con lo stesso tecnico sia importante, perché ogni volta che si cambia allenatore bisogna cominciare da capo".