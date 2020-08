Branca torna su Gasperini all’Inter: “Non era il momento giusto. Stramaccioni…”

Da quattro stagioni a questa parte Gian Piero Gasperini sta vivendo una vera e propria favola alla guida dell’Atalanta. Prima di Bergamo, l’allenatore aveva già avuto a che fare con i colori nerazzurri, ma erano quelli dell’Inter. Un’esperienza quella culminata con l’esonero dopo un impatto piuttosto negativo sulla panchina. Un altro ex che terminò anzi tempo la sua storia con l’Inter fu Andrea Stramaccioni, sostituito poi da Walter Mazzarri.

GASP E STRAMA, PARLA BRANCA

I due allenatori non hanno lasciato un buon ricordo nella memoria dei tifosi e l’ex dirigente Branca, ai microfoni di TMW Radio , ha parlato del loro percorso: “Sono due situazioni diverse: Gasperini, ottimo allenatore, si è trovato nel momento sbagliato della storia dell’Inter, e parzialmente è anche colpa nostra. Non ha potuto sviluppare le sue idee, e probabilmente non c’era neanche questa disponibilità di club e squadra ad affrontare questo cambiamento. Dispiace perché è persona seria, per bene e capace, ma sono contento che ora lo stia dimostrando. Stramaccioni era partito molto bene, poi è stato fortemente penalizzato da una serie di infortuni: ricordo che qualche partita ne avevamo dieci-undici a volte. Era partito bene, con entusiasmo, facendo anche una bella vittoria fuori casa con la Juventus. Poi ha perso un po’ il filo per quello che dicevo”.